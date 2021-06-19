توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س على البحر.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً خلال الليل فيما سيحدث المد الأول عند 07:59 والمد الثاني عند 21:36 والجزر الأول عند الساعة 14:33 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

بحر عمان: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 17:08 الثاني عند الساعة 07:00 والجزر الاول عند الساعة 10:49 والجزر الثاني عند الساعة 00:20 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:



المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 29 85 40

دبــي 41 30 75 35

الشارقة 43 30 80 35

عجمان 38 30 85 40

أم القيوين 39 28 80 40

رأس الخيمة 38 29 70 35

الفجيرة 36 32 85 45

العين 46 28 55 20

ليوا 45 25 45 25

الرويس 39 26 85 35

السلع 39 28 85 30

دلما 36 30 80 40

طنب الكبرى 36 31 80 45

طنب الصغرى 36 31 80 45

أبو موسى 36 31 80 45

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