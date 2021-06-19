رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون إبراهيم رئيسي بمناسبة انتخابه رئيسا لإيران

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة إبراهيم رئيسي الرئيس المنتخب للجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة إبراهيم رئيسي.

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