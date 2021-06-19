شرطة دبي تدعو سائقي الدراجات إلى التقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها

المصدر: وام



دعا العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي سائقي الدراجات الهوائية والكهربائية بضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها لضمان حماية مستخدميها.

وأوضح العقيد جمعة بن سويدان، أنه في الآونة الأخيرة تعرض عدد من سائقي هذا النوع من الدراجات لحوادث بليغة أدت إصابتهم بإصابات متفاوتة نتيجة التهاون وعدم الالتزام بالقيادة في الأماكن المخصصة لها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور أطلقت منذ بداية العام الجاري حملات ضبطية في مناطق اختصاص ديرة وبردبي لضبط الدراجات المخالفة لقواعد السير أسفرت عنها تحرير 7031 مخالفة وحجز 454 دراجة.

وأوضح أن شرطة دبي حجزت 77 دراجة في منطقة جميرا، و32 دراجة في شارع الشيخ زايد، و26 دراجة في منطقة البرشاء، و22 دراجة في منطقة السطوة، و20 دراجة في شارع أم سقيم، و16 دراجة في منطقة الجافلية، و14 دراجة في منطقة الكرامة، و8 دراجات في منطقة ديسكفري جاردن، و8 دراجات في شارع الخيل، و6 دراجات في شارع الوصل، وشهد حجز دراجة واحدة في كل من شارع الثاني من ديسمبر وشارع محمد بن زايد، فيما تم حجز 55 دراجة في منطقة المرقبات، و35 دراجة في منطقة القصيص، و46 دراجة في منطقة الراشدية، و87 دراجة في منطقة نايف.

ولفت إلى أن هناك شروطاً ووسائل للسلامة يجب على سائقي تلك الدراجات إتباعها عند قيادة تلك الدراجات، تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة.

وناشد مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والابلاغ عن أية ممارسات خاطئة من قبل سائقي هذا النوع من الدراجات من خلال الاتصال على الرقم 901 و عبر خدمة "كلنا شرطة" أو وتطبيقات شرطة دبي الذكية.

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