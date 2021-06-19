شرطة دبي تكرم عنصرا من أمن اعمار مولزلتعاونه وحسه الأمني

المصدر: وام

كرم سعادة العميد أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الإدارة بالوكالة، سعيد سالم المراشده، من أمن اعمار مولز، لتعاونه مع القيادة العامة لشرطة دبي، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز الأمن والأمان.

ومنح العميد أحمد رفيع شهادة تقدير وهديه رمزية للسيد سعيد سالم المراشده، بحضور العميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بردبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة.

وأثنى على تعاونه وحسه الأمني، مؤكدا أن التكريم يأتي في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي وأفراد المجتمع، وبث روح التعاون والعمل يداً بيد من أجل بسط الأمن والأمان مشيراً إلى حرص الشرطة الدائم على تكريم المتعاونين، تحفيزاً لمزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

من جانبه أعرب سعيد المراشده عن تقديره لجهود شرطة دبي في تعزيز الامن والأمان في الامارة، مؤكداً أن هذا التكريم بمثابة وسام شرف على صدره وحافز له لتقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الجمهور وان ما قام به يعد جزءاً من واجبه المجتمعي.

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