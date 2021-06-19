حديقة الممزر وجهة عائلية مثالية

المصدر: (دبي- البيان)

تعد حديقة الممزر في دبي وجهة عائلية مثالية على شاطئ الخليج العربي حيث أحواض السباحة والمساحات الخضراء والأماكن المخصصة للشواء بالإضافة إلى أماكن لعب الأطفال والملاعب الرياضية.

ونشر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في حسابه عبر«تويتر» أمس فيديو للحديقة ومرافقها وخدماتها المتنوعة حيث تمتاز بمساحتها الشاسعة التي تمتد على 106 هكتارات، وتجمع بين شاطئ البحر بمياهه الزرقاء المتلألئة ورماله الذهبية الناعمة، وبين المروج الخضراء الساحرة، كما تضم الحديقة مسارات للمشي وركوب الدراجات، بالإضافة إلى غرف لتبديل الملابس وحمامات وأكشاك للطعام، وتشتهر أيضاً بموقعها الاستراتيجي شمال ميناء الحمرية في منطقة الممزر.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز