هيئة مكتب «استشاري الشارقة» تشيد بدعم حاكم الشارقة

أشاد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في اجتماع هيئة مكتب المجلس الأخير والذي عقد ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للمجلس واهتمام سموه الدائم بما يطرحه المجلس كافة من قضايا وموضوعات وما يقدمه من توصيات.

كما أعرب عن اعتزاز المجلس الاستشاري بالدور الكبير الذي يقوم به سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في رعايته للمجلس الاستشاري ودعمه المتواصل لخططه وسياسته وتعزيز سموه المتواصل لتحقيق التنسيق والتكامل بينه وبين المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وللدوائر والجهات كافة العاملة في الإمارة.

تطور

وأكد علي ميحد السويدي أهمية ما حققه المجلس ويحققه من خلال منظومة أعماله الرامية لدفع مسيرة التطور والتقدم والتميز في الأداء الحكومي، مشيراً إلى أن جلسات المجلس العامة التي بلغت في الدور الحالي 19 جلسة جرى طرح ما يتوافق مع رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة في وضع المواطن على سلم أولوياتها وتأمين الحياة السعيدة له ولأفراد أسرته في مجتمع يتمتع بالرخاء والاستقرار.

وناقش الاجتماع ما تم إدراجه على جدول الأعمال من خطط للدور المقبل وما سيتم إدراجه لجلسات عامة وأسئلة برلمانية واستعراض الاقتراحات والمشاريع المرفوعة للمجلس إذ تم الاطلاع على عدد من الأسئلة البرلمانية التي تقدم بها عدد من أعضاء المجلس بجانب الاقتراحات المرفوعة من قبل المواطنين وجرى استعراض مختلف الأفكار والرؤى حول الموضوعات العامة المقترح مناقشتها في الدورة المقبلة ومواصلة دور اللجان الدائمة في طرح خططها لتتلاقى ورؤية صاحب السمو حاكم الشارقة.

حضر الاجتماع حنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والدكتور حميد جاسم السويجي الزعابي رئيس لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والثقافة والإعلام والدكتور عبدالله إبراهيم الدرمكي رئيس لجنة إعداد مشروع التوصيات وفاطمة علي المهيري رئيسة لجنة شؤون الأسرة.

والدكتور عبدالله موسى البلوشي رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية والدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والاقتراحات والطعون والشكوى وسيف محمد جاسم المدفع رئيس اللجنة الاقتصادية والصناعية والمالية وعبيد القابض الطنيجي مقرر لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف وشؤون البلديات والأمن والمرافق العامة إلى جانب أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس ويوسف حسن آل علي المستشار القانوني مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية وعبدالعزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية.