بلدية دبي تغلق مركز تدليك لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم

المصدر: (دبي- وائل نعيم)

نفذ مفتشو بلدية دبي 2372 زيارة تفتيشية على المؤسسات، أول من أمس، أسفرت عن اغلاق مركزتدليك لعدم الالتزام بشروط التنظيف والتعقيم.

ومخالفة 4 مؤسسات، وتوجيه 53 تنبيهاً، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %

كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2314 مؤسسة. وتحرص بلدية دبي على متابعة الاجراءات الاحترازية خلال الجولات التفتيشية، بهدف التأكد من التزام المؤسسات بجميع الاشتراطات والتدابير الوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها.

وتشدد بلدية دبي على التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، ويتم التركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، ويدقق مفتشو البلدية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

بلدية دبي تغلق مركز تدليك لعدم الالتزام بالتنظيف والتعقيم

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