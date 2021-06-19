«سعادة كبار المواطنين» بدبي: معظم المرضى والمراجعين يتلقون لقاح «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت الدكتورة سلوى السويدي مدير مركز سعادة كبار المواطنين، في هيئة الصحة بدبي، أن معظم مرضى ومراجعي المركز تلقوا لقاح «كوفيد 19». وقالت الدكتورة السويدي خلال فيديو نشره المكتب الإعلامي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن تجربتنا مع اللقاح إيجابية بالكامل.

وتم تطعيم طاقم العمل، كما كان هناك تجاوب كبير من المرضى والمراجعين من كبار المواطنين، حيث تلقى معظمهم اللقاح، باستثناء عدد قليل لم يتم تطعيمهم لأسباب صحية.

وأضافت أنه مع بداية الجائحة أن التحدي منع وصول الفيروس إلى المركز وإلى فئة كبار السن، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم للمركز وفحص للمسنين بشكل مستمر والمرضى والعاملين، وكان العمل يتم بشكل دوري لاكتشاف الحالات.

وأشارت إلى أن نحو 99% من العاملين في المركز تلقوا اللقاح، لافتة إلى تجاوب المرضى في تلقي اللقاح ولم تسجل أية مضاعفات جراء التطعيمات، ومن استثنوا لحالات صحية من اللقاح هم عدد بسيط جداً.

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