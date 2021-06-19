مركز ابتكار «كهرباء دبي» يشارك في ندوتين ضمن برنامج «آيرينا»

المصدر: دبي - البيان

قدم مركز الابتكار التابع لـ«هيئة كهرباء ومياه دبي» ندوتين تفاعليتين افتراضيتين ضمن برنامج «تنمية القيادات الطلابية» التابع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والذي يهدف إلى إعداد جيل المستقبل من المتخصصين في مجال الطاقة المتجددة.

ركزت الندوة الأولى التي حملت عنوان «تطوير الابتكار والمشاريع» على جهود الهيئة في تقنيات الطاقة النظيفة والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الشباب لتطوير خبراتهم ومواجهة التحديات الملحة والتغيرات المتسارعة التي يشهدها القطاع، في حين سلطت الندوة الثانية الضوء على تقييم أفكار الطلاب التي قدموها في البرنامج.

جهود

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن مركز الابتكار التابع للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، يعزز جهودنا لدعم الابتكار والإبداع في الطاقة النظيفة والمتجددة، ورفع مستوى الوعي بالاستدامة، وصقل القدرات الوطنية وتعزيز تنافسية الأعمال في هذا القطاع الواعد.

ولفت الطاير إلى أن المركز يساهم أيضاً في تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» لتمكين الشباب وإشراكهم في عملية البناء والتطوير واستشراف وصناعة المستقبل، وتتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني إيماناً منها بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة.

بدوره أكد المهندس وليد سلمان النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة أهمية تضافر الجهود لاستثمار طاقات الشباب وترسيخ دورهم في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسخير الابتكارات وأحدث التقنيات لتحقيقها، مشيراً إلى أن مركز الابتكار يعمل على بناء تعاون قوي مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية في مجالات ابتكارات الطاقة النظيفة وتبادل المعارف وتنظيم المعارض.

من جانبها قالت الدكتورة عائشة النعيمي مديرة إدارة مركز الابتكار إن المركز يسعى لصقل وتطوير قدرات الجيل القادم من المبتكرين في مجال تقنيات الطاقة النظيفة من خلال تبادل المعارف وتطوير المهارات والخبرات وتوفير تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة.

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