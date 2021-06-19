«مرور دبي» تبحث التعاون مع وفد من معهد ولاية جورجيا الأمريكية

المصدر: (دبي - البيان)

بحث العقيد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، خلال لقائه وفداً من معهد ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية تعزيز سبل التعاون وتوطيد أواصر الشراكة بين الجانبين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستمع الوفد إلى شرح عن طبيعة العمل في الإدارة العامة للمرور بشكل عام، وإدارة المعهد المروري بشكل خاص، واطلع على الدورات والبرامج التدريبية التي يُقدمها المعهد لموظفي القوة.

وناقش الجانبان المواضيع المتعلقة بشأن اعتماد دورات المعهد المروري بالدورات التي يعقدها معهد ولاية جورجيا، وكذلك دراسة استحداث دورات مرورية مُبتكرة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع المرورية ذات الصلة.

ووجه العقيد عصام العور، الشكر والتقدير لوفد معهد ولاية جورجيا، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين الطرفين في المجالات المشتركة المتعلقة بالبرامج والدورات التدريبية المرورية.

وأعرب الوفد الضيف عن إعجابه الشديد بما شاهده من مستوى متطور في إدارة المعهد المروري، وأثنى على الحفاوة البالغة التي حظي بها.

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