«كهرباء الشارقة» توفر طرقاً متعددة لدفع الرسوم

المصدر: (الشارقة - البيان)

توفر هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة طرقاً متعددة لتسديد فواتير الاستهلاك المستحقة، منها الدفع عبر موقع الهيئة الالكتروني www.sewa.gov.ae وتطبيق SEWA الذكي والبنوك ومراكز الصرافة وأجهزة اتصالات للدفع وأجهزة الدفع MBME، والمكاتب الفرعية التي تفتح أبوابها حتى السابعة مساء.

وأوضح حامد طاهر الحاج مدير إدارة خدمة المشتركين أن الهيئة تعمل على الاستفادة من التنوع في طرق الدفع خاصة التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتقديم الخدمات لسكان إمارة الشارقة وفق أفضل المعايير العالمية تنفيذاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بضرورة الاهتمام بمشروعات البنية الأساسية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للسكان في جميع مناطق الإمارة وتشجيع استخدام القنوات الإلكترونية والذكية.





تدريب

وأكد أن الهيئة تعمل على تدريب موظفي خدمة المشتركين لأداء مهامهم بجودة وسرعة وأمان تام كما توفر لهم أحدث الأجهزة لمتابعة طلبات المتعاملين وإنجازها في أسرع وقت.

وقال حسين عسكر نائب مدير إدارة خدمة المشتركين إن التحول الإلكتروني في استقبال وإنجاز طلبات المشتركين سيسهم في سرعة إنجاز الطلبات وضمان الدقة..لافتاً إلى أن الخدمات التي تم تحويلها إلى خدمات إلكترونية تشمل طلب تعديل التعرفة وطلبات مراجعة المبالغ المضافة وملاحظات ارتفاع استهلاك المياه وطلبات التقسيط وطلب تسجيل مشترك جديد «بدء الخدمة» وطلب إقفال حساب والتظلمات والاستفسارات عامة.

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