سوق الشارقة للمواشي..141 حظيرة للأغنام.. ومقصب يستقبل 200 ذبيحة يومياً

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

كشفت زيارة «البيان» لسوق الشارقة للمواشي الذي افتتح في الأول من أبريل عن وجود 141 حظيرة للأغنام و12 حظيرة للجمال و24 للأبقار، و74 محلاً للدواجن و32 مشتلاً بمساحات مختلفة و44 محلاً للأعلاف و32 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام، ويوجد كذلك مسجد خاص بالسوق يتسع لـ 380 مصلياً.

ويلحق بالسوق مسلخ متطور يعمل به 30 قصاباً في الأيام العادية، إضافة إلى 30 عاملاً، كما يتمتع بتجهيزات عالية تعمل وفق أحدث التقنيات التي تستخدم في ذبح وتقطيع وتغليف اللحوم سواء للاستخدام الشخصي أو للأغراض التجارية أو المناسبات الكبرى، كما يستقبل يوميا ما بين 60 – 200 ذبيحة، وأن عدد الذبائح التي استقبلها منذ الافتتاح 10 آلاف ذبيحة .

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وأكد عبدالله خلفان الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي أن السوق تم افتتاحه في الأول من أبريل 2021، كما أنه يتميز بموقعه الجغرافي الذي يتوسط شارعي المطار والإمارات العابر، وهو تابع لشركة الشارقة لإدارة الأصول والذراع الاستثماري لحكومة الشارقة، ويحوي 4 مداخل، مدخلان رئيسيان وآخران فرعيان، وبمساحة 180 ألف متر مربع، ويحوي 3 أنواع من الحظائر، وهي حظيرة الجمال وحظيرة الأغنام.

إضافة إلى حظيرة الأبقار، كما يحوي ساحة للمزادات وسكناً للعمال، ومحطتين لمعالجة المياه، ومختبر العيادة وسوق الدواجن والمشاتل، ومحلات الأعلاف، وأخرى تجارية متعددة الاستخدامات، إضافة إلى مسلخ اللحوم و الدواجن.

مكاتب

وقال الشامسي: إن السوق يضم كذلك عدداً من المكاتب الإدارية والمحال التجارية والمرافق الخدمية الضرورية كالعيادة البيطرية ومكاتب إدارة المشروع، ومواقف السيارات والتي يزيد عددها على 170 موقفاً لتوفير أكبر قدر ممكـن من الراحة لمـرتادي السوق من الزوار وجمهور المستهلكين، ولتوفير عناصر الجذب اللازمة للسياح.

إضافة إلى العديد من المرافق الخدمية الأخرى كالمكاتب الإدارية بمساحات مختلفة، مبيناً أن الحظائر التي خصصت للأغنام تبلغ 141 حظيرة والجمال 12 حظيرة، والأبقار 24، ومحلات الدواجن 74 محلاً والمشاتل 32 شتلا بمساحات مختلفة و44 محلاً للأعلاف و32 محلاً تجارياً متعدد الاستخدام ويوجد كذلك مسجد خاص بالسوق يسع 380 مصلياً.

مسلخ

وبين مدير سوق الشارقة للمواشي أنه تم تخصيص مسلخ للحوم يتكون من 3 خطوط، منها خط للأفراد ويستقبل 150 رأساً في الساعة وخط الشركات كما يستقبل 250 – 280 رأساً في الساعة وآخر للجمال والأبقار ويستقبل 26 رأساً في الساعة.

كما أن عملية الذبح تسير بمراحل مبسطة، تبدأ بمجيء المستهلك للسوق، ومن ثم يختار ذبيحته ويسلمها للعاملين في المقصب، وينتظر في قاعة تم تخصيصها للمتعاملين مزودة بأحدث المواصفات، لافتاً إلى أن عدد القصابين يتغير على حسب الموسم، ففي الأيام العادية عددهم 50 قصاباً وفي الأعياد يتم زيادة الأعداد، كما أن أسعار الذبح تتفاوت، فالأغنام مع التقطيع يبلغ السعر 25 درهماً.

10 آلاف

وأضاف أنه منذ افتتاح السوق في ابريل الماضي بلغ عدد الذبائح 10 آلاف ذبيحة من مختلف الأنواع، كما أنه يتم استقبال ما بين 60 – 200 ذبيحة يومياً، وخلال الأعياد تصل إلى 600 ذبيحة في اليوم، كما أن هناك الكثير من الاجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة للحيلولة دون انتشار (كوفيد 19)، إضافة إلى التعقيم والتباعد ولبس الكمامات، و فحص كافة العاملين بالسوق.

وكذلك المتعاملين، مبيناً أن هناك طبيباً بيطرياً متواجداً بالسوق لفحص الماشية والتأكد من خلوها من أي أمراض تشكل خطورة على صحة المستهلكين، كما أن هناك مختلف أنواع الماشية التي ترد إلى السوق سواء أكانت محلية أم تلك التي يتم استيرادها من خارج الدولة.

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