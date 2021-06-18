شرطة دبي تعرّف بالبرنامج التأهيلي لما بعد «كورونا»

المصدر: دبي - البيان

افتتح اللواء عبدالله الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الورشة التعريفية بالبرنامج التأهيلي لمتلازمة ما بعد فيروس «كورونا» والتي عقدت عبر الاتصال المرئي بحضور عدد من الموظفين من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

وأثنى اللواء الغيثي على خط الدفاع الأول وفي مقدمتهم الأطباء والممرضون على ما بذلوه من جهود مُخلصة أثناء الجائحة، كما شكر فريق إدارة وحوكمة التعافي على حسن أدائهم وحرصهم على راحة وسعادة المجتمع.



مبادرة

وتحدث الدكتور جاسم بدر استشاري الأمراض النفسية لتعزيز مبادرة التعافي وتهيئة المصابين والمتعافين وعوائلهم نفسياً واجتماعياً عن المرحلة المقبلة التي تشمل التعافي لحماية أنفسهم وعائلاتهم، ووقاية المجتمع ورعايته، والتصدّي لانتشار الوباء، بينما تناولت السيدة فوزية الجسمي أخصائي التغذية عن ضرورة الاهتمام بالصحة العامة من الناحية البدنية وأسلوب التغذية والوقاية.

واستعرض كل من الدكتور خالد محمد سعيد ـ أخصائي طب الأسرة، والنقيب دكتور محمد الزرعوني، أخصائي طب الأسرة، ولينا الجباوي، موجهة نفسية، أهمية دور الأسرة باعتبارها نواة المجتمع حيال المرحلة المقبلة ومرحلة التعافي.

وتخلل الورشة عرض فيلم للعميد طبيب استشاري دكتور علي محمد سنكل المستشار الصحي لشرطة دبي، تحدث فيه عن مهام خط الدفاع الأول في التصدي للجائحة وحماية المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز