الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام ومغبرا أحيانا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر، مع ارتفاع في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار شمالا وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 20:52 والمد الثاني عند 07:59

والجزر الأول عند الساعة 13:36 والجزر الثاني عند الساعة 02:44 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 16:18 والثاني عند الساعة 05:45 والجزر الاول عند الساعة 09:30 والجزر الثاني عند الساعة 23:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 29 85 40

دبــي 39 30 85 45

الشارقة 41 29 85 40

عجمان 39 30 85 55

أم القيوين 41 28 85 30

رأس الخيمة 38 29 80 35

الفجيرة 38 30 80 35

العين 45 28 80 15

ليوا 42 29 50 10

الرويس 37 27 70 20

السلع 37 27 70 20

دلما 35 28 75 30

طنب الكبرى 36 28 75 35

طنب الصغرى 36 26 75 35

أبو موسى 36 28 75 35

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