انطلاق فعاليات مؤتمر العناية الحرجة في دبي بحضور 1000 مشارك

المصدر: دبي- عماد عبد الحميد

انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر السابع عشر للعناية الحرجة والمؤتمر السادس عشر لممرضات العناية الحرجة برعاية جائزة حمدان للعلوم الطبية.

ويشارك في المؤتمر الذي يقام حضوريا، حوالي 1000 طبيب ومتخصص من مختلف دول العالم و2000 طبيب افتراضيا، لمناقشة آخر وأحدث الطرق العالمية لمواجهة وباء كورونا.

وفي كلمة المؤتمر، قال الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي، إن جائحة كورونا قدمت العديد من الدروس المستفادة لجميع القطاعات الصحية ومن أهمها الاستمرار في تطوير أقسام العناية الحرجة، وتمكين القائمين عليها من جميع الأدوات التي تساعدهم في التصدي لمثل هذه الحالات الطارئة والأزمات الصحية، لافتا إلى أن هذا ما قامت به هيئة الصحة بدبي منذ سنوات طويلة مضت، وهو ما مكن كوادرنا في خط الدفاع الأول بشكل عام، وفي العناية الحرجة على وجه الخصوص، من التعامل مع جائحة كوفيد-19، باحترافية ومهنية عالية، ووفق أفضل الممارسات الطبية والبروتوكولات المعمول بها محلياً وعالمياً.

وقال الدكتور يونس، في كلمة ألقاها نيابة عن مدير عام هيئة الصحة عوض الكتبي في افتتاح مؤتمر الإمارات السابع عشر للعناية الحرجة، والمؤتمر العالمي السادس عشر للاتحاد العالمي لممرضات العناية الحرجة الذي تنظمه جائزة حمدان للعلوم الطبية، إن انعقاد هذا الحدث العلمي يتزامن مع الخطوات السريعة التي تمضي فيها دولة الإمارات نحو التعافي من جائحة كوفيد-19، والتي كان للمتخصصين في العناية الحرجة من أطباء وطواقم تمريض وفنيين الدور المهم في مواجهة مخاطرها والحد من الوفيات الناجمة عنها.

وأضاف، إن تخصص العناية الحرجة يُعد أحد التخصصات الطبية الأكثر أهمية، نظراً لطبيعته ومهامه الأساسية التي تستهدف بشكل أساس، إنقاذ الأرواح والمحافظة على حياة المرضى وسلامتهم.

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