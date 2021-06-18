سلطان النعيمي يطلع على خطة مشاركة الداخلية في «إكسبو 2020»

المصدر: (عجمان - البيان)

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان وفد إدارة الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية، للاطلاع على الفعاليات الخاصة، بمشاركة وزارة الداخلية في معرض «إكسبو 2020 دبي».

الذي يعد أول «إكسبو دولي» تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ورحب القائد العام لشرطة عجمان بالوفد، الذي ترأسه العميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، يرافقه العقيد محمد خميس الصريدي نائب مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية، مشيداً بدورهم المتميز في التعاون مع القيادات الشرطية في التنسيق وتنظيم المشاركة في معرض «إكسبو 2020 دبي».

مؤكداً أن المعرض يمثل واجهة عالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة ولا بد من تضافر كل الجهود لتوفير الدعم اللازم في سبيل إنجاحه، مؤكداً أن شرطة عجمان ستبذل كل الجهود الممكنة لتنفيذ المشاركات والفعاليات بالصورة، التي تدعم تميز مشاركة وزارة الداخلية في المعرض.

خطة شاملة

ومن جانبه استعرض العميد محمد بطي الشامسي مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية الخطة الزمنية لمشاركة وزارة الداخلية في معرض «إكسبو 2020 دبي» طوال فترة انعقاده على مدار 24 أسبوعاً، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة، تتضمن فعاليات ومشاركات في مجالات عديدة، ومتنوعة من وزارة الداخلية ومن القيادات الشرطية، لتعكس انطباعاً متميزاً عن الدور المهم الذي تؤديه الوزارة في دعم تميز وريادة دولة الإمارات العربية المتحدة.

مجالات

وعن المجالات التي تشارك فيها وزارة الداخلية أوضح العميد الشامسي أن كل أسبوع يتضمن مشاركات في مجال محدد، منها أسبوع المناخ والتنوع البيولوجي، وأسبوع تمكين المجتمعات وأسبوع الأمن، وأسبوع الفضاء، إضافة إلى مشاركات وفعاليات في المواطنة الإيجابية والإعلام والتسامح، وكذلك فعاليات لأصحاب الهمم ومجالات أخرى كثيرة ومتنوعة، تعزز الصورة المتميزة لمشاركة وزارة الداخلية في معرض «إكسبو 2020».

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