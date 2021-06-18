تعاون بين وزارة تنمية المجتمع و«تنسيق العمل الخيري» بعجمان

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت وزارة تنمية المجتمع ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، مذكرة تفاهم بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتهدف المذكرة إلى تنشيط العمل في مجال الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

كما تهدف إلى تفعيل دورها في المجتمع وتعزيز الإشراف والرقابة الفاعلة والداعمة لوجهة ورؤية العمل الأهلي في المجتمع وتمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية التي تُثمر مبادرات اجتماعية تخدم المصلحة العامة وتطوير المبادئ الرئيسية للعمل المشترك والتعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام وتبادل الخبرات والمعلومات.

وحدّدت المذكرة مجموعة من الأدوار التنسيقية للجهتين من خلال لجنة مشتركة وفقاً لآليات التواصل المعتمدة. وتطرقت إلى الإجراءات التي تحكم مسألة ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

واشتملت على آليات الرقابة والإشراف والموافقات المسبقة ومهام اللجنة المشتركة بين الوزارة ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في مضمار تحقيق رؤية التكامل والتفاعل بين القطاعين الاتحادي والمحلي والمؤسسات الأهلية والجمعيات ذات النفع العام.

وقعت المذكرة حصة عبد الرحمن تهلك، الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، ومريم علي المعمري، الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان.

أدوارنا تنموية

وقالت حصة تهلك: إن مسؤوليتنا تحتم علينا أن نرتقي بأدوارنا التنموية لتحقيق مستهدفات عام الخمسين ورؤية الدولة لما بعد الخمسين وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071» وهي مسؤولية تبدأ من المجتمع أولاً نظراً لأهميته في تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية التي تعزز إنجازات الدولة في مضمار التنافسية العالمية.

وأشارت إلى أن المذكرة تأتي تعزيزاً لجهود الدولة في استيفاء متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف» و«مينافاتف»، وتأكيداً على التزامها المستمر بتطبيق أفضل المعايير الدولية من أجل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والارتقاء بها بتطوير قدرات وخبرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال وتوفير بيئة تشريعية رادعة لممارسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكدت أهمية الشراكة المتواصلة والمتجددة بين الوزارة ممثلة بإدارة الجمعيات ذات النفع العام ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بإمارة عجمان في إطار دعم تحقيق أفضل استثمار لجهود الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية وبما يضمن توفير أفضل الخدمات لمختلف فئات المجتمع، فالتنمية المستدامة مسيرة جامعة ومتواصلة ولكل فرد في المجتمع دور يؤديه بكل إصرار وإخلاص حتى نصل جميعاً إلى حيث تسعى دولتنا بإرادة تتجاوز التحديات لتحقيق جودة حياة أفضل للجميع.

مذكرة

وأوضحت مريم علي المعمري أن مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع تأتي في إطار الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين المجلس والوزارة بهدف رفع مستوى سعادة المتعاملين والمجتمع وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.

وأكدت أهمية المذكرة في توفير البيئة الملائمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام من خلال إصدار التشريعات التي تنظم عملها وتدفعها للمساهمة بقوة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وصولاً إلى التنمية المستدامة وتفعيل دورها في المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام.

ولفتت إلى أن المذكرة سيكون لها دور مهم في تنسيق جهود الطرفين للتعاون في تنفيذ المبادرات الاجتماعية بما يخدم المصلحة العامة المشتركة.

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