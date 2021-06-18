تدريب 82 موظفاً على تقييم المخاطر بالشارقة

المصدر: ( الشارقة – عصام الدين عوض)

أكدت المهندسة لمياء النومان مدير إدارة الخدمات المساندة بهيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، لـ (البيان)، أن الهيئة قدمت ورشة تقييم المخاطر، استفاد منها 82 متدرباً من موظفي الدائرة، لافتة إلى حرص الهيئة على توعية بإجراءات السلامة، للوصول لمجتمع آمن خالٍ من الأخطار.

وشددت على أهمية الالتزام بالبروتوكولات التي أطلقتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والتي تهدف إلى الحد من انتشار الأمراض الوبائية المعدية، دون الإخلال بالاستمتاع بأيام العطلات، إذ تسهم هذه الإجراءات في المقام الأول، بضمان صحة وسلامة أفراد الأسرة، وهذا الأمر يتطلب تعاون وتكاتف الجميع من خلال الالتزام بالإجراءات اللازمة للتصدي لوباء جائحة (كوفيد 19).

توعية

وقالت المهندسة النومان: إن هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، عقدت سابقاً العديد من البروتوكولات والورش بهدف التوعية، منها ورشة توعوية بعنوان (البروتوكولات الاجتماعية في فترة العيد خلال جائحة (كوفيد 19)، وذلك عبر خاصية البث المباشر لحساب الإنستغرام الخاص بالهيئة، إذ وصل عدد المشاهدات إلى (472) مشاهدة، انطلاقاً من اهتمامها بصحة وسلامة المجتمع، وتأكيداً على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

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