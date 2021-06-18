«كهرباء دبي» تطلق منصة «الإشارات المستقبلية» لتحفيز موظفيها على الابتكار

المصدر: (دبي- البيان )

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «منصة الإشارات المستقبلية» الإلكترونية، لتمكين موظفيها من التعرف على الإشارات المستقبلية والتوجهات الحديثة.

إضافة إلى تحليلها ومناقشتها، وتقييم إمكانية تحويلها إلى مبادرات تسهم في صنع المستقبل. والإشارات هي ابتكارات صغيرة أو محلية أو تقنيات إحلالية لديها القدرة على التطور والنمو، ويمكن أن تكون الإشارة منتجاً جديداً، أو ممارسة جديدة، أو استراتيجية تسويق جديدة، أو سياسة جديدة، أو تقنية جديدة تستشرف المستقبل.

واستقبلت المنصة، التي طورتها الهيئة داخلياً ما يزيد على 300 إشارة مستقبلية، قدمها أكثر من 200 موظف من مختلف قطاعات الهيئة، وارتكزت الإشارات المقدمة على 230 مصدراً مختلفاً متخصصاً في مجالات رئيسية عدة وهي: الحد من الانبعاثات الكربونية؛ مستقبل الطاقة والطاقة المتجددة؛ التقنيات الرقمية؛ الخدمات الرقمية؛ مستقبل المياه؛ الاقتصاد الرقمي؛ الأمن السيبراني؛ ومستقبل العمل، وغيرها.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تستقي الهيئة رؤيتها من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، «المستقبل لا يعرف الانتظار ولا التأجيل ولا التراخي»، ونعمل على تحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دولة الإمارات من أكثر الدول ابتكاراً في العالم.

ونأخذ على عاتقنا مسؤولية تزويد موظفي الهيئة بالأدوات اللازمة، ليكونوا شركاء فعالين في استشراف وصنع المستقبل. ونلتزم بالاستثمار في كوادرنا البشرية انطلاقاً من إيماننا بأن موظفينا هم العنصر الأهم في تحقيق النجاح والتميّز المستمر، ومواكبة المستجدات والتغييرات المتسارعة لمواصلة مسيرة تميز الهيئة.

توعية

ونظمت الهيئة جلسات توعوية افتراضية لتعريف موظفيها على المنصة الجديدة، وكيفية الاستفادة منها للتركيز على الابتكارات الصغيرة أو المحلية، التي تمتلك مقومات النمو والتطوير، كما أقامت الهيئة مسابقة «منصة الإشارات المستقبلية» لتشجيع الموظفين على المشاركة في المنصة.

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