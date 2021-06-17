2 ديسمبر 2021 يوماً إماراتياً في نيويورك احتفاء بـ «عام الخمسين»

المصدر: نيويورك - وام

قدم السناتور كيفن توماس عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية نيويورك، قراراً إلى المجلس، لتخصيص يوم 2 ديسمبر 2021 «يوماً إماراتياً» في ولاية نيويورك، وذلك احتفالاً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال السناتور توماس: ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة وولاية نيويورك، بعلاقات متينة، تتنوع مجالاتها ما بين التجارة والتعليم وغيرها. كما لا تزال ولاية نيويورك، واحدة من أكثر الوجهات شعبية من قبل الطلبة الإماراتيين، الذين يسعون إلى الحصول على فرص تعليمية مختلفة ومتنوعة. وبهذه المناسبة، يسرني أن أغتنم هذه الفرصة، لتسليط الضوء على الذكرى السنوية الـ 50 لدولة الإمارات «عام الخمسين»، وأهميتها في تاريخ دولة الإمارات، من خلال إعلان 2 ديسمبر 2021 «اليوم الإماراتي» في ولاية نيويورك.

أسس راسخة

ومن جهته، قال عبد الله شاهين قنصل عام الدولة في نيويورك، في هذا الصدد: تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر من هذا العام، بالذكرى الـ 50 على تأسيسها، وكذلك بمرور 50 عاماً على علاقات الصداقة والعمل المشترك بينها وبين ولاية نيويورك، إذ تقوم هذه العلاقات على أسس راسخة ومتينة في جوانب متعددة، منها التجارية والفنية والرياضية والتعليمية. وهنا، أود أن أتقدم بالشكر إلى السناتور كيفن توماس، على مبادرته الطيبة، بهدف إحياء الذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في ولاية نيويورك، الأمر الذي يعكس فهمنا المشترك، بأن مستقبل الصداقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ونيويورك، في نمو مستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن السناتور كيفن توماس، ولد في إمارة دبي، وهاجر مع أسرته إلى نيويورك في سن الـ 10 من العمر. ويمثل السناتور، المنطقة السادسة لمجلس الشيوخ في نيويورك، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة في لجنة حماية المستهلك المتخصصة بالبنوك والتمويل والصحة والإنترنت والتكنولوجيا والقضاء، ولجان الحكم المحلي.

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