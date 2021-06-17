«صندوق الزكاة» يعتمد 25 مليون درهم منذ بداية العام الحالي

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

أعلن صندوق الزكاة في إحاطة إعلامية، أمس، اعتماد لجنة الصرف في اجتماعها الأخير إجمالي مبالغ الزكاة الموجهة منذ بداية العام الحالي، وتبلغ 25 مليوناً و382 ألفاً و686 درهماً، قدمتها 9 جهات استفادت من خدمة «الزكاة الموجهة» للصندوق، وهي إحدى العمليات المهمة لتحصيل الزكاة، وتعد هذه الخدمة حلقة تواصل بين الصندوق والمزكين، ومن أهم عناصر التميز المؤسسي لصندوق الزكاة، وتخدم المزكين ممن يرغبون بتوجيه زكاتهم لمشروع معين، وتشمل أصحاب السمو الشيوخ، ورجال الأعمال، كبار الشخصيات وكبار المزكين (50 ألف درهم فما فوق)، والمؤسسات التعليمية، وجهات حكومية، والبنوك، والمصارف والأفراد رجالاً ونساء.

وأكد عبدالله المهيري، الأمين العام، أن الصندوق أعدّ خدمة مخصصة لكبار المحسنين (الزكاة الموجهة) انطلاقاً من قانون تأسيس الصندوق بطريقة تخدم المصالح والأهداف المشتركة بين الصندوق والمزكّي، ما يسهم في تحقيق رؤيته ورسالته وخططه وأهدافه، وأوضح أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة على هذه الخدمة منذ بداية العام الحالي بلغت 301.

وبلغ إجمالي المبلغ، الذي اعتمدته لجنة الصرف للأسبوع الحالي 3 ملايين و800 ألف و359 درهماً، توزعت على عدد من الأسر بلغ عددها 189 أسرة، تضم 700 فرد، كما ارتفع عدد المستفيدين من مبلغ 81 مليوناً و186 ألفاً و928 درهماً، إلى 6143 أسرة تشمل 25006 أفراد.

وتفصيلاً، استفاد من آخر اعتمادات الصرف الحالي 13 مشروعاً لصندوق الزكاة، هم (المسلمون الجدد والمعاقون والأرامل، والمرضى والغارمون، وأسر السجناء والمسنون وأسر الأيتام، ضعاف الدخل، هذا بالإضافة إلى المواطنات زوجات الأجانب).

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