"تشريعية استشاري الشارقة" تنظر في 21 شكوى وتطّلع على 4 ردود من جهات حكومية

المصدر: الشارقة - البيان

نظرت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس الاستشاري للشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس في مدينة الشارقة، صباح أمس، في 21 شكوى تقدم بها أصحابها إلى المجلس واستوفت كافة الاشتراطات القانونية، وذلك مع قرب نهاية أعمال الدور الحالي للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وحرصت اللجنة على دراسة كافة الشكاوى وإبداء الرأي القانوني بشأنها في ظل قرب انتهاء أعمال المجلس الاستشاري لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر.

ترأس الاجتماع الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة، وحضره عبد الله مراد ميرزا مقرر اللجنة، وخليفة محمد بوغانم ومحمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح أل علي وعلي سعيد علي النقبي والدكتور إسماعيل كامل البريمي، بجانب حضور عبد العزيز بن خادم نائب مدير إدارة الشؤون البرلمانية والقانونية، وسمية جاسم سكرتيرة الإدارة القانونية.



شكاوى

ونظرت اللجنة خلال اجتماعها في 4 ردود واردة إلى المجلس من الدوائر الحكومية حول شكاوى سابقة وتباحثت اللجنة في ردود الجهات الحكومية في تلك الشكاوى وأقرت إخطار أصحاب الشكاوى بتلك الردود.

وأعرب الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة، عن حرص المجلس الاستشاري من خلال اللجنة التشريعية على استقبال الشكاوى التي ترد إلى المجلس والنظر فيها، مؤكداً أن الأمانة العامة للمجلس الاستشاري تقبل الشكاوى والاقتراحات دون التقيد بالشكل وتعرضها على هيئة مكتب المجلس للنظر بها والتصرف بشأنها وفق شروط التقدم إلى المجلس الاستشاري بالشكوى، وهي أن تكون موقعة ممن قدمها مذكوراً باسمه الثلاثي ومحل إقامته وعمله.

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