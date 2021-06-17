محمد بن راشد: الإمارات لم تقف أثناء الجائحة ولن تقف بعدها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أن الإمارات لم تقف أثناء الجائحة ولن تقف بعدها، وستواصل تقدمها في المؤشرات العالمية.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بت "تويتر"، "صدر اليوم التقرير العالمي للتنافسية من معهد التنمية الإدارية بسويسرا.. رغم الجائحة تقدمنا في 120 مؤشر عالمياً.. وتصدرنا العالم في 20 مؤشر تنموي.. والإمارات ضمن الدول العشر الأوائل في التنافسية والأول عالمياً في قدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، لم نقف أثناء الجائحة ولن نقف بعدها".

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