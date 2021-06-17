ذياب بن محمد بن زايد وأبناؤه يتطوعون في الدراسة المناعية للقاح «سينوفارم»

المصدر: دبي - البيان

انضم سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وأبناؤه وأبناء إخوته، إلى أولياء أمور وأبنائهم في أبوظبي، للتطوع في الدراسة التكميلية للاستجابة المناعية للقاح «سينوفارم» للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 3 سنوات و17 سنة.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي عبر حسابه الرسمي على «تويتر».

وتعد الدراسة التي أقرتها دائرة الصحة - أبوظبي تحت إشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خطوةً جديدة في مواجهة جائحة كوفيد 19، وتهدف إلى مراقبة الاستجابة المناعية للقاح سينوفارم عند 900 طفل، بعد الموافقة الكاملة من أولياء الأمور، وذلك بغرض الاستعداد لتطعيم الأطفال قريباً.

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