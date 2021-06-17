محمد بن راشد: الإمارات تنمو وتتفوق كشعب يسند بعضه بعضاً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات تنمو كشعب يسند بعضه بعضاً، وتتفوق كأمة واحدة، وتتقدم كدولة متحدة.

وقال سموه على وسم «#علمتني_الحياة»، عبر «تويتر»: «علمتني الحياة.. إذا جاءك المحتاج فأعنه.. وإذا جاءك المظلوم فانصره.. وإذا جاءك صاحب الفكرة فادعمه.. وإذا جاءك العالم فأنصت له.. وإذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله.. نحن لا ننمو كأفراد متفرقين.. نحن ننمو كشعب يسند بعضه بعضاً.. نحن نتفوق كأمة واحدة.. ونتقدم كدولة متحدة». (دبي ــ البيان)

» إذا جاءك المحتاج فأعنه وإذا جاءك المظلوم فانصره وإذا جاءك صاحب الفكرة فادعمه

» إذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله

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