دبي عاصمة الإعلام العربي لدورة جديدة لعام 2021

المصدر: دبي ــ البيان

وافق مجلس وزراء الإعلام العرب، في ختام اجتماعات الدورة العادية الـ 51، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، على طلب دولة الإمارات، التمديد لدبي عاصمة للإعلام العربي لدورة جديدة لعام 2021.

وقال الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب، الذي يترأس وفد الدولة في الاجتماعات، إن القرار يأتي تأكيداً لدور الإمارات الرائد، بوصفها حاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة التي تحظى بها دبي، والثقة بإمكاناتها التي رسختها على مدى عقود من الزمن.

وثمنت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيس نادي دبي للصحافة القرار، وأكدت لـ«البيان» أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل عشرين عاماً كانت من أهم أسباب نجاح دبي كمركز إعلامي رائد في المنطقة، يضم اليوم أكثر من 4000 شركة إعلامية تغطي كافة التخصصات.

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