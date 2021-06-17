منى المري لـ« البيان »: رؤية محمد بن راشد وراء نجاح دبي كمركز إعلامي رائد

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ثمنت منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيس نادي دبي للصحافة، موافقة مجلس وزراء الإعلام العرب على طلب دولة الإمارات التمديد لدبي عاصمة للإعلام العربي لدورة جديدة لعام 2021، مؤكدة أن إمارة دبي حجزت لنفسها موقعاً متقدماً في ركب التطور من خلال العديد من المشاريع والمبادرات التي نفذتها.

وأكدت المري لـ«البيان» أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل عشرين عاماً كانت الأساس الذي انطلقت منه دبي نحو الريادة الإعلامية، حيث استشرف سموه في وقت مبكر المستقبل، مشيرة إلى أن هذه الرؤية المستقبلية الثاقبة كانت من أهم أسباب نجاح دبي كمركز إعلامي رائد في المنطقة، يضم اليوم أكثر من 4000 شركة إعلامية تغطي كافة التخصصات.

وأشارت إلى أن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي تقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة التي تحظى بها إمارة دبي، منوهة بأن هذا العام سيشهد احتفالات مبهرة بالحدث بالتزامن مع الخمسينية الذهبية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت المري أن دبي ماضية في تطوير قدراتها الإعلامية سواء على صعيد إعلامها المحلي أو في إطار إسهامها في الوصول بالإعلام العربي إلى آفاق جديدة من التميز، لاسيما مع التمديد باختيارها عاصمة للإعلام العربي للعام 2021، مشيرة إلى أن القرار يعتبر دفعة جديدة في اتجاه تعزيز المشهد الإعلامي في ضوء الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، راعي نهضة الإعلام العربي.

وقالت المري: إن نادي دبي للصحافة لم يدخر جهداً منذ انطلاقه قبل أكثر من عشرين عاماً في تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب فكرة تأسيس النادي، حيث أراد له سموه أن يكون منصة ينطلق منها الإعلام العربي نحو آفاق جديدة من التميز، وساحة فكرية لتبادل الخبرات والتجارب بين الإعلاميين سواء المنتسبين إلى مؤسسات عربية أو عالمية، ليكون النادي بذلك محرك دفع في سبيل تطوير مسيرة العمل الإعلامي بصورة عامة في المنطقة، منوهة باعتزاز النادي بما حظي به من ثقة ومكانة على مدار سنوات وطد خلالها روابط التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الإعلامية الرائدة في المنطقة والعالم.

وأضافت أن نادي دبي للصحافة قدم للإعلام العربي العديد من الإسهامات الجليلة، أهمها «منتدى الإعلام العربي» التجمع الأكبر للإعلاميين في المنطقة العربية، ويشارك فيه سنوياً نخبة من المفكرين والكتاب ورؤساء تحرير الصحف والقيادات التنفيذية والتحريرية في وكالات الأخبار والمعلومات العربية والعالمية، والشبكات الفضائية الرئيسية.

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