تعاون لإحياء ذكرى زيارة البابا فرنسيس للإمارات

اتفقت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة، والسفارة البابوية بجمهورية كولومبيا، على التعاون سوياً، من أجل إحياء ذكرى زيارة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قام بها في فبراير من عام 2019.

وأكد الجانبان في هذا الصدد، أن الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس، تعد بداية فصل جديد للحوار، وتعزيز التعايش والسلام، بوصفهما حجر الزاوية في حياة الشعوب.. وشددا على أهمية «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، والتي تعد خير دليل على دعم الإسلام للحوار البناء مع الثقافات الأخرى، وفي الوقت نفسه، تدعو إلى نشر التسامح والوئام ونبذ التعصب والكراهية والعيش المشترك، وتعد دليلاً أيضاً للأجيال الجديدة بمجال إرساء ثقافة الاحترام المتبادل، التي تجعل من جميع البشر أشقاء.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز