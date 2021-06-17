البواردي ووزير القوات المسلحة البريطانية يبحثان هاتفياً تعزيز التعاون العسكري

المصدر: أبوظبي - وام

أكد معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، أهمية الدور الذي تلعبه المملكة المتحدة في حل النزاعات الإقليمية والجهود الدولية لحفظ السلام، مشيراً في الوقت نفسه إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.

واستعرضمعاليه خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس، من جيمس هايبي نائب في البرلمان وزير القوات المسلحة البريطانية، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خاصة على الصعيد العسكري في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، كما استعرضا الوضع الراهن في المنطقة وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأشار معالي البواردي إلى أهمية زيادة فرص التعاون الثنائي في التمارين العسكرية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادل الخبرات العسكرية لتطوير كفاءة وقدرات الكوادر البشرية لدى البلدين.

إشادة

من ناحيته، أشاد وزير القوات المسلحة البريطانية خلال الاتصال الهاتفي بما وصلت إليه دولة الإمارات في مختلف المجالات، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة فيما يتعلق بالجوانب والشؤون الدفاعية والعسكرية، مؤكداً على أهمية أمن الخليج العربي.

تطورات

إلى ذلك، استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، في مكتبه، أمس، روبرت بوب. س. هاروارد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن لمنطقة الشرق الأوسط، بحضور وكيل وزارة الدفاع وكبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وركزت المناقشات خلال الاجتماع على آخر التطورات التكنولوجية في مجال صناعة الطيران والدفاع، وسلطت الضوء على التعاون المستمر بين الجانبين، كما تلقى معالي البواردي إيجازاً حول جهود التوطين وتنمية رأس المال البشري، التي تقوم بها شركة لوكهيد مارتن لزيادة عدد المهندسين الإماراتيين ذوي المهارات العالية في مجال الطيران والدفاع، وتطوير البرمجيات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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