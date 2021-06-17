قواتنا الجوية تختتم مشاركتها في تمرين «طويق 2» بالسعودية

المصدر: أبوظبي- وام

اختتمت القوات الجوية والدفاع الجوي المشاركة في التمرين الجوي المشترك والمختلط «طويق 2»، والذي استمر لمدة أسبوعين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمشاركة سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، كما شاركت كل من الكويت، والبحرين كونهما مراقبين في هذا التمرين.

حضر التمرين اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية، والعميد الركن عبدالله بن حسن الطنيجي الملحق العسكري الإماراتي بالمملكة العربية السعودية. وشهد التمرين في مرحلته الختامية طلعات جوية وتمارين تطبيقية عدة، نفذت بكل كفاءة واحترافية، وقد حقق التمرين أهدافه من خلال رفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ورفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي، ورفع روح التنافس بين المشاركين، كما تميز أداء المشاركين في التمرين بالمستوى المتقدم في تنفيذ كل مراحل التمرين بكل دقة وإتقان.

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