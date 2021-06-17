104 آلاف جرعة من لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» في 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 104068 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 14.068.507 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 142.24 جرعة لكل 100 شخص.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إجراء 227684 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 2011 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 603.961 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1738 حالة.

‌‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 1976 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58315 حالة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز