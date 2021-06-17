تقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة على الطرق في دبي بـ«الذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي- البيان

أكد اللواء مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، حرص شرطة دبي على تسخير التكنولوجيا وتطويعها والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقليل زمن الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم خدمات راقية تفوق تطلعات المتعاملين.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي مع شركة بوش للحلول الخدمية عن بعد، وذلك بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين خاصة في مجالات تطوير عمليات الأمن وسلامة الطرق وتطوير تكنولوجيا السلامة على الطرق.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء مهندس كامل بطي السويدي وعن جانب شركة بوش استيفان غروس، مدير مركز خدمات التنقل، بحضور العميد نبيل عبد الله الرضا، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات، والمقدم مهندس عبد الله أحمد الملا، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون الاتصالات والتقنيات بالوكالة، والنقيب علي الرمسي، مدير إدارة الدعم التقني بالوكالة، وعدد من الضباط.

حرص

وقال اللواء كامل السويدي إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، والحرص على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء بشكل فعال وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة لتطوير وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وعمليات امن وسلامة الطرق، بما يصب في مصلحة المجتمع ويحقق استراتيجية حكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان على الطرقات العامة، مشيراً إلى أن شرطة دبي حققت دقيقتين و47 ثانية لزمن الاستجابة للحالات الطارئة في الربع الأول من العام الجاري، متجاوزة المستهدف وهو 6 دقائق.

وأوضح اللواء السويدي أن المذكرة تهدف إلى تفعيل خدمة Ecall مع المشتركين نظراً لاحتواء معظم المركبات الحديثة عليها، حيث تقوم شركة بوش بربط مركبات المشتركين بغرفة العمليات بالشركة، ليتم تقييم البلاغات التي تردها ومن ثم تحويلها لمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي.

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