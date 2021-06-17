دفاع مدني الفجيرة يدعو إلى التقيد بإجراءات السلامة على الشواطئ

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

قال العميد علي عبيد الطنيجي مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة إن مع دخول فصل الصيف تشهد الشواطئ وأماكن السباحة في الإمارة إقبالاً من الجمهور، حيث تصبح وجهه مفضلة، لافتاً إلى أن عدم اتباع تعليمات السلامة يؤدي إلى حدوث حوادث الغرق.

وحذر الطنيجي من السباحة المنفردة، والسباحة مباشرة بعد تناول الطعام أو التدخين، مشيراً إلى أهمية ارتداء سترات النجاة، وعدم تجاوز المنطقة المحددة بإشارات السلامة الخاصة بتحديد مناطق الأمان، والسباحة في الأماكن الآمنة، حيث يتوفر فيها المنقذون، عدم النزول إلى البحر في أوقات يشهد فيه البحر اضطراباً وارتفاعاً في الموج.

وأوضح أهمية مراقبة الأسر للأطفال على الشواطئ وعدم النزول للبحر في المناطق الممنوعة التي تكثر فيها التيارات المائية، حيث وضعت لوحات إرشادية وتحذيرية في المكان.

ونوه بأن تجاهل التحذيرات يؤدي إلى وقوع حوادث الغرق، التي تكون نتيجة الجهل بالسباحة، أو عدم تقدير المسافة والسباحة لمسافات طويلة، بحيث لا يتمكن الشخص من العودة إلى الشاطئ بسبب التعب والإجهاد.

وحول تدابير الوقاية من حوادث غرق الأطفال في المسابح، أشار الطنيجي إلى ضرورة عدم ترك الأطفال يمارسون رياضة السباحة دون مرافق معهم أو دون سترة نجاة، وعلى أولياء الأمور مراقبة ومتابعة أطفالهم بشكل دائم عند السباحة، أما بخصوص أحواض السباحة في المنزل فيجب أن تحمل اشتراطات مهمة من حيث الأمن والسلامة.

وناشدت القيادة العامة للدفاع المدني الجمهور الكريم بضرورة أخذ الحيطة والحذر عند ممارسة السباحة سواء في البحر أم المسبح.

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