سيف بن زايد: 500 ألف طبيب وممرض ومختص تم تدريبهم ضمن «ووترفولز»

المصدر: (دبي - البيان)

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن أكثر من 500 ألف طبيب وممرض ومختص من 197 دولة حول العالم تم تدريبهم لمواجهة وباء كوفيد 19 ضمن مبادرة ووترفولز، موجهاً الشكر لجميع الشركاء في المبادرة من جامعات ومؤسسات وأطباء حول العالم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «508000 طبيب وممرض ومختص من 197 دولة حول العالم تم تدريبهم لمواجهة وباء كوفيد19.. مبادرة الحكومة الإماراتية لتدريب القطاع الصحي العالمي «وترفولز» الهدف: تدريب مليون من جميع أنحاء العالم.. أشكر جميع الشركاء في المبادرة من جامعات ومؤسسات وأطباء حول العالم». وتعد «ووترفولز» مبادرة عالمية من دولة الإمارات تهدف إلى توفير تدريب تخصصي عن بُعد لنحو مليون شخص من الكوادر الطبية، في مختلف أنحاء العالم، لتشمل أطباء وممرضين ومسعفين وفنيين وخبراء صحيين وإداريين في قطاع المستشفيات والخدمات الطبية.

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