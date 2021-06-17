«صحة دبي» تعزز توظيف التقنيات والحلول الذكية

المصدر: دبي - البيان

أبرمت هيئة الصحة بدبي، مذكرة تفاهم مع شركة إنبي لتجارة المعدات الطبية، وذلك ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تحقيق التوظيف الأمثل للتقنيات وخاصة المتصل منها بالذكاء الاصطناعي، وتسخير كل الإمكانيات الحديثة والأدوات المتقدمة لخدمة الناس ورعاية المرضى.

وقع عن الهيئة في مقر إدارتها العامة، الدكتور يونس كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للرعاية الصحية، وعن شركة إنبي عبدالصمد طالب بن دياب رئيس مجلس إدارة الشركة.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز قدرات «صحة دبي» التقنية، بما يمكنها من توفير أعلى درجات الجودة لخدماتها «الوقائية والتشخيصية والعلاجية»، وإحاطة أفراد المجتمع والمرضى على وجه التحديد بأحدث وسائل العناية الطبية المجددة للحياة.

وأكد الدكتور يونس كاظم عقب التوقيع: أن هيئة الصحة بدبي تعمل بشكل متواصل وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين على تحديث بنيتها التحتية والتقنية لضمان استدامة خدماتها والوصول إلى مستقبل صحة أفضل، تعززه منظومة طبية متقدمة بتجهيزاتها وكوادرها البشرية عالية الكفاءة.

وأعرب عبد الصمد طالب عن تقدير شركة إنبي، لبناء شراكة مع هيئة الصحة بدبي، وحرص الشركة على الوفاء بمسؤولياتها المقررة.

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