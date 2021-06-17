انخفاض في أسعار الرطب المحلي بالفجيرة

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

شهدت الأسواق في الساحل الشرقي دخول كميات كبيرة من أصناف الرطب المحلي، التي ساهمت في انخفاض أسعارها ليتراوح سعر الكيلوغرام من 15-10 درهماً.

وأوضح المزارع علي الضنحاني من مدينة دبا الفجيرة، أن السوق بات يزخر بأصناف مختلفة مثل الصلاني والمياس والنغال، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة سرعت في نضج الرطب في النخيل.

ولفت إلى أن موسم تباشير القيظ كانت مبكرة خلال هذا العام، التي بدأت مع بداية شهر رمضان المبارك وكانت أولى الثمار رطب النغال، حيث كانت تباع بأسعار مرتفعة لندرة الكمية الموجودة في السوق وزيادة الطلب عليها، التي تجلب من سلطنة عمان ليصل فيها سعر الكيلوغرام إلى 120 درهماً.

وأوضح الضنحاني أن مزرعته مليئة بأشجار النخيل وثمارها من الرطب باتت تنضج بسرعة كل 10 أيام بسبب حرارة الشمس المرتفعة وتتوفر بكميات كبيرة.

وقال البائع علي بن راشد إن السوق يوفر أصنافاً من الرطب المحلي بأسعار تختلف من حيث كمية المعروض وجودة الصنف ونوعيته، موضحاً أن بعض الأصناف تتسم بالتأخير، ومن أهمها البرحي والخنيزي والفرض واللولو والخلاص.

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