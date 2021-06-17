صيانة 481 قارباً في ورشة الصيادين بأم القيوين خلال 5 أشهر

أكد جاسم حميد غانم، رئيس جمعية الصيادين في أم القيوين، أن ورشة الصيادين تعمل على فترتين صباحية من السابعة وتمتد حتى الثانية عشرة والنصف، ومسائية حتى السادسة والنصف، بهدف تقديم خدماتها للصيادين بشكل يومي، كما أنها توفر كافة قطع الغيار في مستودع الورشة، حيث يستفيد من خدماتها 80% من الصيادين الفاعلين بالجمعية.

وأشار إلى صيانة 481 قارباً خلال الـ 5 أشهر الماضية بأسعار رمزية، مبيناً أن الورشة تعمل على تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الصيادين، حيث تم توفير أكثر من 110 قطع للصيانة بقسم المبيعات من إكسسوارات وفلاتر وزيوت بأسعار مناسبة، إضافة إلى توفير 4 سيارات سحب للقوارب المعطلة إلى الورشة، وتوفير مظلات لصيانة القوارب.

5 مقطورات

وأضاف أنه منذ بداية العام الجاري تمكن فنيو وميكانيكيو الورشة من تصليح 481 من محركات قوارب الصيادين، كما تم توفير 5 مقطورات لسحب القوارب من 25 – 33 قدماً، وأخريين للقوارب من 34 – 43 قدماً، إضافة إلى 3 رافعات للقوارب لعمل الصيانة اللازمة وكذلك الصبغ، وتخصيص 3 مركبات شفروليه بيكب ونيسان بيكب، وسيارة الورشة المتحركة لسحب قوارب الصيادين من البحر إلى الورشة وبالعكس، إضافة إلى تخصيص مظلات وغرفة استراحة للصيادين، كما تم تزويد الورشة بكاميرات مراقبة على مدار الساعة.

أسعار رمزية

وقال إن الورشة البحرية تقدم الخدمات للصيادين بأسعار رمزية ومناسبة لهم، ولعل أبرزها، الصيانة الدورية والتي تشمل المكائن (توستورك) و(فورستورك) لمحركات ياماها، إضافة إلى أعمال الكهرباء وشد المكائن وتركيب جميع أنواع الإكسسوارات اللازمة لكل القوارب بمختلف أنواعها وأحجامها مع اختلاف قوة المحركات، موضحاً أن ورشة التصليح تهدف إلى خدمة الصيادين المواطنين في الإمارة، وتشتمل خدماتها على تركيب المحركات البحرية والرافعات على متن القوارب وتقديم النصح والإرشاد إلى كافة الصيادين.