مدير دفاع مدني دبي: تدريب المتقدمين لوظيفة إطفائي وفق أعلى المستويات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

رحب اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، بأبناء الوطن من المتقدمين لوظيفة عسكري إطفائي، وذلك خلال تفقده إجراءات التقديم عبر المنصة الذكية للتوظيف في مبنى الإدارة العامة للدفاع المدني.

وأكد اللواء المطروشي أن مهنة الإطفاء والإنقاذ من أهم المهن الإنسانية على الإطلاق، ويقوم الإطفائيون بأدوار عظيمة في حماية الأرواح والممتلكات.

مشيرًا إلى أن رجال الإطفاء يؤدون مهامهم البطولية على مدار الساعة، من أجل توفير الأمن والأمان والحماية للمجتمع، مضيفاً أن رجال الإطفاء يخضعون لمراحل متعددة من التدريب والتهيئة النفسية والبدنية وفق أعلى المستويات، بداية من مرحلة التدريب الأساسي حتى يصلوا إلى المستوى المطلوب للتعامل مع حوادث الحريق والمهام المكلفين بها سواء كان إطفاء أو إنقاذاً بكفاءة ومهنية.

تكريم

من جهة ثانية، كرم اللواء خبير راشد المطروشي مؤخراً أصحاب المراكز الأولى من المرشحين لجائزة سمو وزير الداخلية في دورتها السادسة 2021، في مرحلة المدير العام.

وذلك في الاحتفال الذي نظم في أكاديمية الإمارات للدفاع المدني، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، والعقيد خبير جمعة البساطة مدير أكاديمية الإمارات للدفاع المدني، والعقيد خبير أحمد كميدش مدير مركز شهداء الإمارات، ومدراء المراكز والإدارات.

نهج

وأكد اللواء المطروشي أن الدفاع المدني يركز على تبني النهج المستدام في تعزيز التنافسية وفي تنفيذ استراتيجيات استشراف المستقبل والابتكار في المجالات التخصصية وفق مؤشرات القيادة العامة للدفاع المدني، واستراتيجيات وزارة الداخلية، وتشجيع العاملين على العمل بمقتضاها مما يعزز مؤشرات الكفاءة المهنية والتميز الوظيفي.

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