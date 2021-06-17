لجنة التنمية البشرية في المجلس التنسيقي السعودي- الإماراتي تعقد اجتماع الربع الثاني

المصدر: دبي- البيان

عقدت لجنة التنمية البشرية في المجلس التنسيقي السعودي- الإماراتي اجتماع الربع الثاني لعام 2021، عبر تقنيات الاتصال المرئي، وقد ترأس الاجتماع م.عبدالرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء.

وأكد الحمادي أن هذا الاجتماع يأتي منسجماً مع توجهات القيادة الرشيدة في الدولة، معززين ومجسدين روح التعاون والمصير المشترك بين الدولتين، وقال الحمادي: إننا على وعي كامل بأهم التحديات، التي تؤثر على المشاريع والعمليات المرتبطة بموضوع التعاون، خصوصاً ونحن نحقق قفزات نوعية، وتحولات تنموية بين البلدين.

حضر الاجتماع مجموعة من رؤساء ومديري المؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة، من رؤساء مجالات التعليم والصحة والرياضة والشباب والثقافة والإعلام ومنسق الأمانة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي- الإماراتي من وزارة الطاقة والبنية التحية.

مشاريع

وعُرض في اللقاء عدد من المشاريع المشتركة مع الجانب السعودي الشقيق، لتمتد جسور التواصل في مواكبة حاجات العصر، وكل ما هو جديد ينعم بها البلدان، من حيث تبادل وتطوير المنتجات وترسيخ القيم، كما نوقشت أهم المستجدات المتعلقة في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد، ليكون ذلك تمهيداً للقاء الرسمي المهم، والذي سيعقد بين الدولتين عند بداية شهر يوليو المقبل.

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