محمد بن راشد: نتفوق كأمة واحدة ونتقدم كدولة متحدة

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضرورة نصرة المظلوم وإعانة المحتاج ودعم أصحاب الأفكار، مشدداً سموه على فتح الطريق أمام الشباب نحو المستقبل.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» ضمن وسم «علمتني الحياة»: «علمتني الحياة.. إذا جاءك المحتاج فأعنه.. وإذا جاءك المظلوم فانصره.. وإذا جاءك صاحب الفكرة فادعمه.. وإذا جاءك العالم فأنصت له.. وإذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله.. نحن لا ننمو كأفراد متفرقين.. نحن ننمو كشعب يسند بعضه بعضاً.. نحن نتفوق كأمة واحدة.. ونتقدم كدولة متحدة». ويشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم متابعيه عبر وسم «علمتني الحياة» في «تويتر» بعض تجاربه في الحياة لنقلها للأجيال القادمة.

› إذا جاءك المحتاج فأعنه وإذا جاءك المظلوم فانصره وإذا جاءك صاحب





الفكرة فادعمه

› إذا جاءك العالم فأنصت له وإذا جاءك الشاب فافتح له طريقاً نحو مستقبله

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