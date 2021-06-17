مجلس أمناء «الأعمال الخيرية» يعتمد إنشاء مبنى سكني وتجاري وقفي بعجمان

المصدر: عجمان - وام

اعتمد مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية في عجمان، العديد من المشاريع الخيرية والإنسانية داخل الدولة وخارجها، من بينها مشروع إنشاء مبنى سكني وتجاري وقفي في عجمان، مكون من دور أرضي و4 أدوار مواقف للسيارات، و14 دوراً متكرراً، بمساحة إجمالية للبناء تبلغ 55 ألف متر مربع، وبتكلفة 110 ملايين درهم.

يتألف المبني من 50 محلاً تجارياً، ونادياً صحياً، و250 شقة سكنية، ويخصص ريعه للصرف على المشاريع الخيرية داخل الدولة.

جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس، برئاسة الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس المجلس، وحضور الأعضاء عبد الرحمن غانم عبد الرحمن المطيوعي نائب رئيس المجلس، وعبد العزيز علي عبد الله الشامسي، وسلطان خليفة بن حارب المهيري، وحسين عبد الله الخوري، وهند محمد خلفان بن خرباش، وعبيد حمد الزعابي، وعائشة إبراهيم الريايسة، وطارق محمود فتح علي الخاجة.

وتم خلال الاجتماع، اعتماد لائحة الشؤون المالية، ولائحة الموارد البشرية، ومناقشة جدول الأعمال المعتمد، الذي تضمن العديد من البرامج الخيرية والإنسانية والوقفية، وما تم تنفيذه منها داخل الدولة وخارجها، وأهم المشاريع التنموية المستهدفة لعام 2021، والمنفذة في عام 2020.

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