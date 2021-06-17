بدء المرحلة 2 من نظام إدارة الأداء الإلكتروني لموظفي الحكومة الاتحادية

المصدر: دبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عن بدء المرحلة الثانية من دورة نظام إدارة الأداء الإلكتروني الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، وهي مرحلة (المراجعة المرحلية)، التي تستمر من بداية شهر يونيو حتى نهاية يوليو من كل عام، وتتضمن المراجعة المرحلية لأداء الموظف وأهدافه السنوية، بالتشاور مع مسؤوله المباشر، وتليها المرحلة الثالثة والأخيرة من النظام، والمخصصة للتقييم النهائي للأداء في شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية العام.

وأكدت ليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة أن المراحل الثلاث التي تمر بها دورة نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، (تخطيط الأداء، والمراجعة المرحلية، والتقييم النهائي)، تتم إلكترونياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

وأوضحت أن الهيئة حثت جميع الوزارات والجهات الاتحادية المطبقة لنظام إدارة الأداء الإلكتروني إلى إطلاق المرحلة الثانية من دورة النظام، وفق الأحكام والقواعد الواردة فيه مع مراعاة التطبيق السليم لهذا النظام الريادي، والذي تمت أتمتته بالكامل عبر نظام «بياناتي» منذ العام 2014، حيث تتوفر جميع الوثائق والأدلة الخاصة به على الموقع الإلكتروني للهيئة www.fahr.gov.ae.

وبيّنت أنه بإمكان الموظف الدخول إلى نظام الخدمة الذاتية وهو أحد ركائز نظام «بياناتي»، والذي يعد واجهة لنظام إدارة الأداء، وإدراج الأهداف الوظيفية الخاصة به وأوزانها، ومراجعة الأهداف ذاتياً، وتحديثها إذا لزم الأمر، وبالتنسيق مع رئيسه المباشر.

تقييم

أشارت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة إلى أن النظام يوفر خاصية تقييم الموظفين إلكترونياً ويمكنهم من إرفاق الأدلة الخاصة والمستندات المطلوبة لإتمام عملية التقييم.

وأشارت إلى أن النظام لا يغني عن المقابلة الشخصية بين الموظف ورئيسه المباشر، وإنما هو نظام إلكتروني يساهم في أتمتة إجراءات الموارد البشرية اليدوية التقليدية، بما يسرّع وتيرة العمل في الوزارات والجهات الاتحادية، ويرتقي بمنظومة إدارة رأس المال البشري في الحكومة الاتحادية ككل.

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