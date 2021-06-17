تعزيز الوعي بآليات الوقاية من الحرائق

المصدر: (الفجيرة- عائشة الكعبي)

أكد المهندس علي قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن المؤسسة وبالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالفجيرة، نظمت ورشة افتراضية توعوية حول السلامة في الصيف، استهدفت كافة موظفي المؤسسة في مختلف المواقع الخدمية، وذلك لتعزيز الوعي بآليات الوقاية من الحرائق. وقال إن المؤسسة تتبنى استراتيجية واضحة لإشراك موظفيها وأفراد المجتمع في جهود الأمن والسلامة عبر العديد من البرامج والمبادرات والحملات التوعوية والإرشادية ضمن منصّات التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني، للمساهمة في تعزيز نمط حياة واعٍ.

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