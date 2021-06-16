أبوظبي أول مدينة في العالم تتسلم شحنة من علاج كوفيد 19 الجديد

المصدر: أبوظبي ـ البيان

تتعاون دائرة الصحة - أبوظبي مع شركة رافد، مؤسسة مشتريات المجموعة الرائدة في الدولة، وشركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، والاتحاد للشحن، التابعة للاتحاد للطيران، للحصول على أول شحنة من عقار «سوتروفيماب»، المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد 19. لتصبح أبوظبي هي المدينة الأولى في العالم التي تتسلم العلاج الجديد.

وعقار سوتروفيماب هو الأحدث في العالم لعلاج حالات معينة من المصابين بفيروس كوفيد 19، ويحتوي على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، ويمكن استخدامه لعلاج البالغين والأطفال فوق سن 12 عاماً والذين يستوفون معايير معينة ومعرضين لخطر تطوّر أعراض كوفيد 19 حادة لديهم، وذلك وفق البروتوكولات التي تم تطويرها من قبل اللجنة العلمية الوطنية.

وأظهرت الدراسات أن الدواء يمنع تطور المرض إلى الحالات الشديدة أو الوفاة في أكثر من 85% من حالات العلاج المبكر، كما يمكنه معالجة كافة الأشكال المتحورة المعروفة حتى اليوم.

مصادقة

وقد صادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار سوتروفيماب الجديد، من شركة جلاكسو سميث كلاين، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

ووقّعت دائرة الصحة أبوظبي اتفاقية تعاون مع شركة رافد لضمان تسليم العقار في وقتٍ مبكر اعتباراً من شهري يونيو ويوليو 2021، الأمر الذي يجعل المرضى في دولة الإمارات من أوائل الحاصلين على هذا العلاج الجديد في العالم. كما قامت اللجنة الوطنية العلمية ودائرة الصحة - أبوظبي بوضع بروتوكولات العلاج الخاصة بالعقار لتكون مرجعاً للأطباء في تحديد الحالات الخطرة وتضمن حصول المصابين على عقار سوتروفيماب تبعاً لمستوى الخطورة ومعايير الأهلية.

وستعمل شركة رافد، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على تسهيل عملية تأمين العقار وتخزينه وتوزيعه من خلال مركز توزيع رافد، أكبر منشأة متخصصة للتخزين المبرّد في المنطقة، وهو جزء من ائتلاف الأمل، وبالتعاون مع جهات تعمل في مجالات الرعاية الصحية والدعم اللوجستي وسلاسل التوريد. ويأتي ذلك في إطار تعزيز جهود أبوظبي المستمرة لدعم المجال الطبي والعلوم الحياتية الخاصة بالتصدي للأزمة الصحية العالمية، محلياً وإقليمياً ودولياً.

جهود

وحول هذا الإنجاز، قال الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «تستمر أبوظبي في جهودها للحفاظ على مكانتها الرائدة عالمياً من حيث المرونة والأمان في زمن جائحة كوفيد 19 بفضل الدعم و التوجيه المستمر من قيادتنا الرشيدة».

وأضاف: «نحن نواصل جهودنا الوقائية اليومية للبحث والتقييم وتحديد المصادر ومجالات التعاون المحلي والدولي، للحصول على أفضل الحلول الطبية للأبناء المجتمع في أبوظبي ودولة الإمارات وخارجها. ويُعد العقار الجديد من أبرز الإنجازات المتطورة في قطاع الصناعات الدوائية، ويشكل أداة فعالة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجدّ. ونتطلع لتنفيذ المعايير الأهلية للاستخدام الطارئ لعقار سوتروفيماب، وهو ما يعكس التزام أبوظبي بقيادة الجهود الشاملة للتصدي لفيروس كوفيد 19 ومنع انتشاره وعلاج المصابين به ورعايتهم».

تقدم

من جانبه، قال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة رافد: «يشكل عقار سوتروفيماب تقدماً كبيراً في جهود التصدي لفيروس كوفيد 19. لقد تمكّنا بفضل التعاون الوثيق مع دائرة الصحة - أبوظبي وشركة جلاكسو سميث كلاين من ضمان عملية تأمين سلسة التوريد للعقار، حرصاً على توزيعه في جميع أرجاء الدولة بشكل فعال وفي الوقت المناسب. ويواصل مركز توزيع رافد تنفيذ أهدافه المتمثلة في تحسين الخدمات المُقدمة لسكان الإمارات ونقل تجربة أبوظبي في التصدي للمرض إلى نطاق أوسع حول العالم».

وبالتزامن مع قيام دائرة الصحة - أبوظبي بوضع الصيغة النهائية لإطار عمل شامل يوضح المعايير التي تسمح بالحصول على علاج سوتروفيماب، عملت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران ولائتلاف الأمل، على نقل الدفعة الأولى من العلاج إلى الإمارات عبر خدمة فارما لايف الحائزة على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي.

إنجاز

في هذا الخصوص، تحدّث توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: «سيسهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة بتصديها لجائحة كوفيد 19، ويؤكد القدرات الكبيرة المشتركة التي تمتلكها المؤسسات المتعاونة لتحقيق هذا الإنجاز. وبصفتنا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلعب الاتحاد دوراً حيوياً في تسهيل حركة نقل اللقاحات والمستلزمات الطبية إلى ومن الإمارات عبر خدماتها المتخصصة في نقل المستحضرات الدوائية».

وكانت شركة جلاكسو سميث كلاين قدّمت طلب ترخيص الاستخدام الطارئ إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وذلك بعد صدور رأي علمي إيجابي من لجنة المنتجات الطبية للاستخدام البشري التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية، وقد حازت دولة الإمارات على الموافقة من الجهتين، الأمر الذي يعد خطوة مهمة لاستخدام العقار في أوروبا لعلاج مرضى كوفيد 19 في المراحل المبكرة.

وقالت جيزيم أكالين، نائب الرئيس والمدير العام لشركة جلاكسو سميث كلاين: «لقد عملنا بشكل وثيق مع دائرة الصحة - أبوظبي ورافد منذ أن توافرت النتائج الأولية للتجارب السريرية لعقار سوتروفيماب من أجل تسريع وصوله إلى المرضى».

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