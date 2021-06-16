الطقس المتوقع غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا مغبرا غائما جزئياً شرقاً نهاراً، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية والشرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للرمال ومحملة بالغبار خاصة غرباً وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.. والرياح تكون شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 45 كم / س.

والموج في الخليج العربي يكون مضطربا.. فيما يحدث المد الأول عند 19:17 والمد الثاني عند 04:56.. ، بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 11:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:57.

والموج في بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط الموج .. فيما يحدث المد الأول عند 14:42 الثاني عند الساعة 02:25.. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 21:15 والجزر الثاني عند الساعة 08:31.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 28 70 15

دبــي 41 30 85 20

الشارقة 40 27 85 25

عجمان 41 27 80 25

أم القيوين 40 26 85 20

رأس الخيمة 38 28 80 25

الفجيرة 43 32 70 10

العين 43 29 55 10

ليوا 42 28 65 10

الرويس 39 29 70 20

السلع 39 30 85 25

دلما 37 30 85 30

طنب الكبرى 38 29 80 20

طنب الصغرى 38 29 80 20

أبو موسى 38 29 80 20

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