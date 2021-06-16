هيئة النقل في عجمان تطلع على خدمات مجلس سيدات الأعمال

المصدر: عجمان - البيان

استقبلت الدكتورة آمنة خليفة آل علي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان ورئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وفد هيئة النقل في عجمان برئاسة عمر محمد لوتاه مدير عام هيئة النقل، لبحث سبل التعاون المشترك وإمكانية الاستفادة من مبادرات هيئة النقل ومجلس سيدات أعمال عجمان، إلى جانب الاطلاع على مركز عجمان لريادة الأعمال وما يوفره من خدمات لمجتمع الأعمال.

حضر اللقاء خالد الشامسي مدير مركز عجمان لريادة الأعمال وعبير الفرج مدير مكتب مجلس سيدات أعمال عجمان، فيما ضم وفد هيئة النقل أحمد المطروشي المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية، ورشا الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة الاستثمار والدعم المؤسسي، والشيخة عزة بنت عبدالله المعلا - مدير مكتب الشؤون القانونية، وريان عبدالله منسق الاستراتيجية لقطاع الدعم والاستثمار.

وأكدت الدكتورة آمنة خليفة حرص المجلس على تنويع شراكاته لضمان توفير خدمات ذات قيمة مضافة تواكب تطلعات عضواته من سيدات ورائدات الأعمال، مؤكدة أن التأثير الإيجابي والمباشر لفعاليات ومبادرات المجلس على مشاريع عضواته وسيدات الأعمال بشكل عام يأتي نتيجة التعاون الفعّال مع الجهات الحكومية والخاصة.

واطلع الوفد على خدمات مجلس سيدات أعمال عجمان ومشاريعه القائمة والمبادرات المستهدفة للعام الجاري ومدى تنوعها لتعظيم استفادة سيدات الأعمال بشكل عام وعضوات المجلس على وجه الخصوص، إلى جانب استعداد المجلس لـ«إكسبو دبي» وحرصه على تحقيق أكبر استفادة للعضوات من الحدث العالمي.

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