أراضي عجمان تبحث مع «الاتحاد للماء والكهرباء» حلولاً مقترحة لتحديات المطورين العقاريين

المصدر: عجمان - (البيان)

ناقشت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، والاتحاد للماء والكهرباء، خلال اجتماع تنسيقي، التحديات التي تواجه المطورين في المشاريع العقارية في إمارة عجمان، واستعراض الحلول والمقترحات المقدمة من الطرفين.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، حرص الدائرة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع شركات التطوير العقاري، من خلال تقديم الدعم اللازم للمطورين، وتذليل كافة التحديات التي تواجههم، من أجل ضمان تنفيذ المشاريع العقارية، وتسليمها وفق المعايير والمواعيد المحددة، منوهاً بالتعاون الإيجابي والتنسيق المثمر مع الاتحاد للماء والكهرباء، ودوره الفعال في تسهيل عمل المطورين العقاريين، وتزويدهم بأفضل الخدمات.

وتم خلال الاجتماع كذلك، مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، وتكثيف الجهود من أجل تذليل العقبات والتحديات التي تواجه المطورين والمستثمرين، واستعراض الحلول المقدمة من الطرفين، في سبيل تسهيل وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع العقارية. كما تمت مناقشة الحزم الاقتصادية المقدمة من الاتحاد للماء والكهرباء، لفئة المطورين والمستثمرين، منها رسوم التعرفة على منشآت التملك الحر ورسوم التوصيل.

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