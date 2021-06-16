شرطة دبي تسجل 44 ألفاً و340 معاملة إلكترونية في الدقيقة عبر مختلف قنواتها الذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي أن الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي استطاعت تطوير مختلف الخدمات في شرطة دبي من تقليدية إلى ذكية حيث قامت باستحداث 63 خدمة جديدة وتطوير 18 خدمة رقمية، ما ساهم في تسجيل 44 ألفاً و340 معاملة في الدقيقة، إضافة إلى تحقيق نسبة 89.6% اقبال على المعاملات الرقمية.

وأشار معاليه إلى أن الضباط والأفراد والمدنيين كافة بذلوا جهداً كبيراً لتحقيق مختلف الإنجازات في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز ثقة وسعادة المتعاملين عبر تقديم خدمات نوعية لهم تواكب توجهات القيادة الرشيدة والتطورات المتسارعة لإمارة دبي الذكية.

جاء ذلك خلال تفقد معالي الفريق المري الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد أحمد محمد رفيع مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، ونائبيه العقيد عدنان محمد والعقيد حسين بن غليطة، والعقيد خالد سعيد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، والمقدم بدر بوسمرة، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وعدد من الضباط.

مشاريع جديدة

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول استراتيجية التحول الرقمي 2021-2025 واستراتيجية الذكاء الاصطناعي 2018-2021، والتوجهات العالمية الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمشاريع التقنية التي نفذتها الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في العام 2020، أبرزها الدوريات الذكية، وبصمة الذاكرة، والتسجيل الآلي للرادار، ومساعد الضابط المناوب الذكي، ومراكز الشرطة الذكية، وخدمة "أمنة" إلى جانب الجوائز التي تم تحقيقها.

كما أطلع معاليه على نسبة رضا المتعاملين على القنوات أو الخدمات الرقمية للعام الماضي، ونسبة التحول الالكتروني الذكي للعمليات الداخلية إذ حققت الإدارة نسبة 98.8% فيها، وساهمت في إنجاز 10 مشاريع تكامل وترابط للأنظمة مع الشركاء، وتحقيق 99.69% نسبة استمرارية عمل (الأنظمة الرئيسية، مركز البيانات، قواعد البيانات، الشبكات)، و%94.38 نسبة تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، وإطلاق 133 مبادرة لاورقية أبرزها الملف الالكتروني للبلاغات، وبرنامج الحوكمة، والدورية الذكية وغيرها.

وسجلت الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي 44 ألفاً و340 معاملة ذكية في الدقيقة عبر مختلف القنوات الالكترونية، بينما تنفيذ 41 ألفاً و378 اجتماع افتراضي بمشاركة 155 ألفاً و648 شخصاً.

واستمع معالي الفريق المري إلى عدد من الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي، أبرزها تحقيق 100% نسبة امتثال شرطة دبي لسياسة بيانات دبي، و98% نسبة امتثال شرطة دبي بمعايير أصحاب الهمم للمواقع الالكترونية، و86% نسبة التبني للخدمات المشتركة المقدمة من دبي الذكية، و80% نسبة عدد الخدمات المشتركة المُفعلة في شرطة دبي في تطبيق دبي الآن.

استراتيجية

كما واستمع معاليه إلى الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي لعام 2018 -2021 التي تهدف إلى تطوير جميع الأنظمة الذكية إلى أنظمة تقوم بتنبؤ الاحتياجات الخاصة بالمتعاملين اعتماداً على أساليب الذكاء الاصطناعي في كل المجالات الشرطية، والتنبؤ الأمني بالجريمة والحوادث المرورية وتطوير وإعداد أفضل التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجمهورين الداخلي والخارجي لشرطة دبي، إضافة إلى أهمية رفع كفاءة موظفي الشرطة في استخدام تقنيات وأساليب الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق توجهات القيادة الرشيدة ودعم استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الساعية إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة بما يسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة عبر بناء منظومة رقمية ذكية كاملة ومتصلة تتصدى للتحديات أولاً بأول وتقدم حلولاً عملية وسريعة تتسم بالجودة والكفاءة.

دبي الذكية

وأشاد معالي الفريق المري بالتعاون الفعّال والمميز بين شرطة دبي وحكومة دبي الذكية خلال اتصال عن بعد مع سعادة وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، وسعادة يونس آل ناصر مساعد المدير العام لـدبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، مؤكداً أن التعاون بين الجانبين يصب لمصلحة خدمة المجتمع، ويسهل على المتعامل الاستفادة من مختلف الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمي الشامل بكافة قطاعات الحكومة في الإمارة، إضافة إلى تعزيز رضا المتعاملين.

تكريم الخمسين

وكرم معالي الفريق عبد الله المري ضمن مبادرة "تكريم تفتيش الخمسين" للإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء الخارجيين الذين أسهموا في تحقيق تغيير ملموس في العمل الشرطي والإداري والوظيفي واستطاعوا القيام بكافة المهام والواجبات الموكلة إليهم لتطوير العمل الشرطي والأمني.

وقام معاليه بتكريم حكومة دبي الذكية كأفضل شريك، والسيد يعقوب الهوتي المدير العام لشركة العوالي للإلكترونيات أفضل متعاون من الجمهور الخارجي، والعقيد عبيد عبدالله النقبي فئة التكريم الخاص، والرائد طلال حسين الطواش أفضل موظف في الفئة الإشراقية، والرائد أحمد محمد بن فهد الموظف المُبتكر، والنقيب الدكتور خالد عبدالله السعدي أفضل موظف في مجال التطوع، والنقيب هزيم سالم الشامسي أفضل موظف في الفئة التخصصية – فئة الضباط، والملازم أول أحمد عبدالله الظنحاني أفضل موظف في فئة الشباب – فئة الضباط.

كما وكرم معالي الفريق المري الوكيل أسامه محمد البنا، لاختياره أفضل موظف في الفئة الإدارية – فئة ضباط صف وأفراد ومدنيين، وميثاء خليفة السويدي أفضل موظف في فئة الشباب- فئة ضباط صف وأفراد ومدنيين، أحمد قائد غالب أفضل موظف في الفئة التخصصية – فئة ضباط صف وأفراد ومدنيين، وملازم أول أحمد إبراهيم السويدي الموظف المتميز في إدارة الشؤون الإدارية، والشاذلي عبدالوهاب عبدالقادر الموظف المتميز في إدارة العمليات الذكية، وساره إسماعيل سرور الموظف المتميز في إدارة الموارد والدعم التقني، أخيراً عمران زاهد محمد الموظف المتميز في مركز التكنولوجيا الافتراضية.

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