ولي عهد الفجيرة يكرم الطالب محمد آل علي الفائز بمسابقة يوسي ماس العالمية

المصدر: وام

كرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة الطالب محمد يوسف آل علي، الفائز بالمركز الثاني في المسابقة العالمية يوسي ماس UCMAS للحسابات الذهنية.

وتنافس الطالب محمد آل علي مع أكثر من 8000 مُشارك من مختلف دول العالم عبر تقنيات الاتصال الافتراضية، حيث تختص المسابقة بنظام الحساب الذهني، وقياس القدرات الحسابية في حل مسائل الرياضيات والجبر دون استخدام أي تقنيات ووسائل مساعدة.

واثنى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي خلال استقباله للطالب في مكتب ولي العهد بالديوان الأميري على تميز الطالب محمد يوسف وإبداعه في هذا المجال، وتحقيقه باقتدار مركزًا متقدّمًا في المنافسة العالمية.

وبدوره تقدّم والد الطالب لسموه بالشكر والتقدير على دعمه وتشجيعه الدائم للموهوبين وأصحاب الإنجازات في كافة المجالات.

حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد والمستشار راشد حماد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة.

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