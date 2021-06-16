محمد بن راشد يعتمد تشكيل مجلس برنامج الجينوم الإماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تشكيل مجلس برنامج الجينوم الإماراتي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، ليكون المجلس المسؤول عن إدارة أعمال برنامج الجينوم الإماراتي في الدولة والإشراف عليه.

ويأتي إنشاء المجلس في ضوء الجهود الحكومية لتوفير رعاية صحية عالمية المستوى في الدولة، واعتماد البرامج العلاجية الوقائية والاستباقية، بالإضافة إلى تمكين القطاع الطبي من الحد من انتشار الاضطرابات الوراثية والإعاقات الجسدية والعقلية، وصولاً إلى خفض معدل الوفيات في الدولة.

وسيعمل المجلس على حوكمة وتوجيه عملية إدخال برامج الجينوم المتعددة في نظم الرعاية الصحية على مستوى الدولة، وإقرار آليات حصر البيانات كافة ذات العلاقة ووضع الضوابط المتعلقة باستخدامها في جميع إمارات الدولة. وسيعمل أيضاً على إقرار خطط دعم العلاجات الجديدة للأمراض النادرة والمزمنة في الدولة وتطوير علاجات مبتكرة.

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